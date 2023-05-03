رئيس جهاز الشرطة السياحية بحكومة الدبيبة يبحث عملية حماية الموروث الثقافي

أجرى رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة “السنوسي صالح السنوسي” رفقة مدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير إدارة العلاقات والتعاون بالجهاز ورئيس فرع طرابلس جولة تفقدية ميدانية لفرع الجهاز بطرابلس ؛ وشملت الجولة المكاتب والنقاط التابعة للفرع “المدينة القديمة ومتحف السرايا وقصر الخلد”.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد أطلع رئيس الجهاز على الصعوبات والمختنقات التي تواجه سير العمل الأمني ووضع الحلول لهذه المشاكل لضمان انجاح العمل بالشكل المطلوب.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام بالضبط والربط وحسن التعامل مع المواطنين والرفع من الحس الأمني لمنتسبي الفرع، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على توفير الإمكانيات اللازمة من أجل القيام بالعمل على الوجه المطلوب.

وعلى هامش هذه الجولة التقى رئيس الجهاز مع رئيس مصلحة الأثار ورئيس جهاز تطوير المدينة القديمة طرابلس وتم التباحث حول كيفية التعاون المشترك في حماية الموروث الثقافي والمحافظة عليه.