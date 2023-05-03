لبحث التنسيق مع المؤسسات الدولية.. الكبير يجتمع بوزير مالية الوحدة

عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس، صباح اليم الأربعاء اجتماعا ضم محافظ المصرف الصديق الكبير، ووزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك.

وبين المصرف المركزي، أن الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء الإدارات المعنية، يأتي تعزيزا لاستمرار التعاون المشترك مع وزارة المالية ومتابعة الإنفاق العام وزيادة التنسيق مع المؤسسات الدولية والاقليمية.

يشار إلى أن إدارة المصرف المركزي أصبحت تعمل تحت أنظار ومراقبة عدد من المؤسسات المالية الدولية والشركات التابعة لبعض الدول، تحت ذريعة معالجة المشاكل المترتبة عن الانقسام السياسي وغياب الشفافية عن التصرف بأموال وإيرادات الدولة الليبية.