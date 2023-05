ليبيا – قال عبدالرحمن قدوع عضو لجنة الفتوى التابعة لدار افتاء الغرياني: “ليست مشكلتنا مع شخص أبي رعين بل مشكلتنا مع منهج منغلق لا يقبل إلا جماعته” في اشارة منه الى رئيس هيئة الاوقاف محمد العباني .

قدوع أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن مشكلتهم هي مع من لا يفرّق بين القطعي والظني، وينشر الجهل والفتنة، ويبدّع المخالفين ثم يكفّرهم ويقتلهم بحسب قوله.

