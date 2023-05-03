الاتحاد الأوروبي: قوات حرس الحدود البرية ليس لديها القدرة على تأمين كامل حدود ليبيا

قال رئيس وحدة إدارة الحدود في بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدى ليبيا، لويس بويج، إن قوات حرس الحدود البرية لا تؤمن الحدود بالكامل حالياً، بسبب الافتقار إلى المعدات المناسبة والموظفين وإجراءات العمليات الخاصة.

وأضاف بويج، في تصريح خلال مؤتمر الحدود العالمي 2023 في سكوبي شمال مقدونيا، أن حرس الحدود الليبيين يفتقدون إلى القدرات التشغيلية بما في ذلك المعدات، وتنقصهم تكنولوجيا الحدود الذكية التي لم يجر تزويدهم بها بعد.

وشاركت وحدة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدى ليبيا مع وفد ليبي (حرس الحدود الليبي وموظفو الجمارك الليبية) في المؤتمر العالمي لأمن الحدود وهو المنصة العالمية الأولى متعددة الاختصاصات، حيث يجتمع صانعو سياسات حماية الحدود والإدارة والممارسون سنويًا، لمناقشة التحديات الدولية التي تواجه حماية الحدود وإدارتها.

وتابع رئيس وحدة إدارة الحدود في بعثة الاتحاد الأوروبي، أن حضور ضابط إدارة الحدود الليبية في المؤتمر العالمي لأمن الحدود ساعد على مواكبة أحدث السياسات والتحديات واستراتيجيات الحل التي تواجه الإدارة المتكاملة للحدود.

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وقال: “مكّن المؤتمر وكالات إدارة الحدود الليبية الحاضرين من تلقي أحدث المعلومات لتعديل سياساتهم وبرامجهم لزيادة تعزيز أمن الحدود. كما اكتسبوا نظرة ثاقبة لما يحمله المستقبل لإدارة الهجرة وحركة اللاجئين، فضلا عن الأنظمة والتقنيات المستخدمة في مكافحة الأنشطة الحدودية غير القانونية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر”.