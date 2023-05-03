باشاغا: الحكومة تعكف على مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق العمال

الوطن / رصد

شارك رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا “في احتفالية وزارة العمل والتأهيل بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمل تحت شعار ( عمال ليبيا– فخرنا)

لحضور عدد من العمال في مختلف قطاعات الدولة من مناطق ومدن ليبية مختلفة ، وعدد كبير من موظفي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهرالصناعي الذين تم تكريمهم كنموذج لعمال ليبيا .

وأثنى “باشاغا” في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية على دور كل العمال في ليبيا سواءً في القطاع العام أو الخاص ، وأكد إن تحسيناوضاع العاملين في مختلف القطاعات كان من الركائز التي بُني عليها مشروع الحكومة ، وأكد أن الحكومة تعكف على مراجعة التشريعاتوالقوانين المتعلقة بحقوق العمال من خلال خبراء ومتخصصين تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لدراستها وإقرارها