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باشاغا: الحكومة تعكف على مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق العمال

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

شارك رئيس الحكومة الليبيةفتحي باشاغافي احتفالية وزارة العمل والتأهيل بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمل تحت شعار ( عمال ليبيا  فخرنا)

لحضور عدد من العمال في مختلف قطاعات الدولة من مناطق ومدن ليبية مختلفة ، وعدد كبير من موظفي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهرالصناعي الذين تم تكريمهم كنموذج لعمال ليبيا .

وأثنىباشاغافي كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية على دور كل العمال في ليبيا سواءً في القطاع العام أو الخاص ، وأكد إن تحسيناوضاع العاملين في مختلف القطاعات كان من الركائز التي بُني عليها مشروع الحكومة ، وأكد  أن الحكومة تعكف  على مراجعة التشريعاتوالقوانين المتعلقة بحقوق العمال من خلال خبراء ومتخصصين تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لدراستها وإقرارها

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الوطن الليبية

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