الدبيبة يشدد على توفير كافة الظروف الملائمة للحجاج للموسم الحالي

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وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء على توفير كافة الظروف الملائمة للحجاج لموسم الحج الحالي وفق خطة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

وأكد الدبيبة خلال لقائه رئيس لجنة الإدارة علي حمودة، على استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، وتشغيل كافة المطارات العاملة في بلادنا لتقليل تنقلات الحجاج.

وأطلع حمودة رئيس الوزراء على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تجهيز الفنادق والتنقلات والإعاشة في المملكة العربية السعودية، التي أنجزت بالكامل في أفضل الظروف.

واستعرض الدبيبة أيضًا خلال اللقاء، استعدادات لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وخطتها لموسم الحج الحالي.