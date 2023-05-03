خارجية الدبيبة: المنقوش ترأست وفداً لزيارة تونس وستتوجه بعدها للجزائر

‏وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، ظهر اليوم الإربعاء، تونس، على رأس وفد حكومي ضم وزير المواصلات محمد الشهوبي، وذلك لمتابعة تطورات عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

واستقبل المنقوش نظيرها التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي أيمن عمار، حيث عقد الجانبان لقاءا مشتركا في مقر وزارة الخارجية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، فضلا عن تأكيدهما مواصلة التشاور السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

كما قامت المنقوس خلال اللقاء بتهنئة نظيرها التونسي باليوم الوطني للدبلوماسية التونسية والذي يوافق الذكرى 67 لإنشاء وزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية الشقيقة.

ومن المزمع أن تكمل المنقوس رفقة الوفد الوزاري جولتها بالمنطقة بزيارة الجزائر مساء اليوم لإجراء مباحثات مشتركة مع الجانب الجزائري.