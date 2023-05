لإنصاف العاملين بقطاع الصحة..عبد الجليل يشكل لجنة لإعداد مقترح بخصوص جدول المرتبات الموحد

ليبيا – أصدر عثمان عبد الجليل وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان القرار رقم 121 لعام 2023 بشأن تشكيل لجنة لدراسة وإعداد مقترح بخصوص جدول المرتبات الموحد للعناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية التابعة لوزارة الصحة.

وزارة الصحة ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن المادة الأولى والثانية من القرار يتضمن بتشكيل لجنة من سبعة عشر عنصراً طبياً وطبياً مساعداً مهامها النظر في الشكوى المقدمة من نقابة الأطباء بخصوص جدول المرتبات الموحد وإعداد مقترح لإنصاف العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية والعاملين بقطاع الصحة، يراعى فيه الدرجات الوظيفية وسنوات الخبرة والمزايا والعلاوات والحوافز المفترض منحها لهذه الفئات.

وأوضحت المادة الثالثة والرابعة من قرار وزير الصحة أن تقدم اللجنة المقترح في غضون أسبوع من تاريخ صدور وعلى اللجنة أن تتواصل مع النقابات الطبية والطبية المساعدة والإدارية في ربوع ليبيا لتحقيق المهام المناطة بها.

ونصت المادة الخامسة والسادسة من القرار بأن يحق للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

