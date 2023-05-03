ليبيا.. نجلاء المنقوش تجرى زيارة عمل إلى تونس

وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، إلى تونس على رأس وفد حكومي ضم وزير المواصلات، محمد الشهوبي، لمتابعة تطورات عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وكان في استقبال نجلاء المنقوش، وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، أيمن عمار، وعقد الجانبان لقاء مشتركاً في مقر وزارة الخارجية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، فضلاً عن تأكيدهما مواصلة التشاور السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

وهنأت وزيرة الخارجية خلال اللقاء نظيرها التونسي باليوم الوطني للدبلوماسية التونسية والذي يوافق الذكرى 67 لإنشاء وزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية الشقيقة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أنه ومن المزمع أن تكمل نجلاء المنقوش رفقة الوفد الوزاري جولتها بالمنطقة بزيارة الجزائر مساء اليوم لإجراء مباحثات مشتركة مع الجانب الجزائري.

من جهة أخرى قالت نجلاء المنقوش، عبر حسابها بموقع تويتر أنها قامت رفقة وفد حكومي ليبي ضم وزير المواصلات، بزيارة عمل لتونس، لمتابعة ملفات خدمية واقتصادية وسياسية بين البلدين، في مجالات الصحة والمواصلات والنفط، وتسهيل إجراءات الحركة بالمعابر الحدودية وإنهاء ملف “تشابه الأسماء” وتوحيد مواقف بلدينا إزاء القضايا السياسية بالمنطقة.

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