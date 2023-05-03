وزير الكهرباء والطاقات المتجددة يؤكد على حل جميع مختنقات الشبكة العامة للكهرباء

ورحب الوزير بالحضور حيث أكد على دور وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في دعم الشركة العامة للكهرباء والشركات التابعة للوزارة.

وشدد الوزير علي حل كل مشاكل الموظفين بالقطاع والتأكيد علي زيادة مرتبات موظفي الشركة العامة للكهرباء اسوة بباقي القطاعات في الدولة وكذلك الإسراع بإنهاء إجراءات التامين الطبي وحث اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء علي الانتهاء من اعمالها بأسرع وقت وعلى دعم الشرطة الكهربائية علي ما تقوم به من دور مهم في حماية الشبكة.

كما اكد أيضا الوزير على حل جميع مختنقات الشبكة العامة للكهرباء والاستعداد لفصل الصيف القادم لتخفيف المعاناة علي المواطنين، وبذل المزيد من الجهد وأن الوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة رؤية وخطه استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع يجب علي الجميع تنفيذها.