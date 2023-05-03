الدبيبة: أشدد على تشغيل كافة مطارات ليبيا لتسهيل تنقلات الحجاج

بحث عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ظهر اليوم الأربعاء، استعدادات لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لموسم الحج الحالي، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الإدارة علي حمودة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وأطلع حمودة الدبيبة على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تجهيز الفنادق والتنقلات والإعاشة في المملكة العربية السعودية، التي أنجزت بالكامل في أفضل الظروف.

وشدد الدبيبة على استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، وتشغيل كافة المطارات العاملة في بلادنا لتقليل تنقلات الحجاج، وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم وفق خطة الهيئة المعتمدة.