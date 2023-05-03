باشاغا ينعي المعلق و الإعلامي الرياضي بالراس علي

العنوان – سرت

نعى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليومن الأربعاء وفاة المعلق و الإعلامي الرياضي القدير محمد بالراس علي.

وقال باشاغا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”ببالغ الأسى و الحزن تلقينا خبر وفاة بالراس علي، وإذ نعزي أنفسنا وأهالي الفقيد وكل ليبيا في فقدان قامة إعلامية و مرجع رياضي كان له باع طويل في الصحافة الرياضية المحلية والعالمية ومعلقاً رياضياً يتسم بالآرث الثقافي الرياضي و الاجتماعي وموسوعة تاريخية في الصحافة الرياضية”.

وأضاف رئيس الحكومة :”كان له بصمته الخاصة من خلال ترأسه لتحرير صحيفة الصدى الرياضي الشهيرة و كذلك تقديمه لبرنامج الأسبوع الرياضي و تعليقه على عدد من المحافل والمباريات الرياضية المحلية و العالمية والتي أصبح من خلالها ملهماً للعديد من الشباب في الإعلام على مستوى ليبيا والعالم العربي”.

وختم باشاغا منشوره :”نسأل الله له الرحمة و المغفرة و يلهم اهله وذويه بجميل الصبر والسلوان … إنا لله وإنا إليه راجعون”.