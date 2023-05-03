الدبيبة: يجب تشغيل كافة مطاراتنا لتسهيل تنقلات الحجاج

الوطن| رصد

تابع رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم الأربعاء بمكتبه، استعدادات لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لموسم الحج الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الإدارة علي حمودة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وأطلع حمودة، رئيس الحكومة المنتهية على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تجهيز الفنادق والتنقلات والإعاشة في المملكة العربية السعودية، التي أنجزت بالكامل في أفضل الظروف.

وشدد الدبيبة على استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، وتشغيل كافة المطارات العاملة في بلادنا لتسهيل تنقلات الحجاج، وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم وفق خطة الهيئة المعتمدة.