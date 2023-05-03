باشاغا عن بالراس علي: فقدنا قامة إعلامية و مرجعًا رياضيًا

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نعى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليومن الأربعاء، وفاة المعلق و الإعلامي الرياضي القدير محمد بالراس علي.

وقال باشاغا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”ببالغ الأسى و الحزن تلقينا خبر وفاة المعلق و الإعلامي الرياضي القدير محمد بالراس علي”.

وأضاف رئيس الحكومة :”نعزي أنفسنا وأهالي الفقيد وكل ليبيا في فقدان قامة إعلامية ومرجع رياضي كان له باع طويل في الصحافة الرياضية المحلية والعالمية ومعلقاً رياضياً يتسم بالآرث الثقافي الرياضي و الاجتماعي وموسوعة تاريخية في الصحافة الرياضية”.

وتابع باشاغا:”الفقيد كان له بصمته الخاصة من خلال ترأسه لتحرير صحيفة الصدى الرياضي الشهيرة و كذلك تقديمه لبرنامج الأسبوع الرياضي و تعليقه على عدد من المحافل والمباريات الرياضية المحلية والعالمية والتي أصبح من خلالها ملهماً للعديد من الشباب في الإعلام على مستوى ليبيا والعالم العربي”.

وأعلن اليوم الأربعاء وفاة الإعلامي والمعلق الرياضي الليبي، محمد بالراس علي، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 81 عاما.

وعانى الفقيد من قصور في عضلة القلب وجلطة دماغية وتضخم في البروستاتة، مكث على إثرها في المستشفى، كما وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وزير الصحة بمتابعة وضعه الصحي وتأمين علاجه بالخارج بشكل عاجل.