الحاجي مهدداً: الإبقاء على العباني في منصبه سيترتب عليه مواجهة مسلحة خطيرة

هدد جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، بأن الإبقاء على رئيس هيئة الأوقاف، محمد العباني في منصبه، سيترتب عليه مواجهة مسلحة خطيرة، بحسب تعبيره.

وقال الحاجي في منشور عبر «فيسبوك»: “حتى «الحمار» حاشاكم؛ بات يعلم أن «قليل الأدب الجاهل» المدعو العباني، الإبقاء عليه لخدمة مشروع فتنة واضح مستوردة من شيوخ الفتنة من آل سعود والدبيبة يعرف هذه الحقيقة”، وفقا لزعمه.

وأضاف “رغم خطورة ما سيترتب على الإبقاء على العباني وما يترتب على الفتنة من مواجهة مسلحة خطيرة، لا يعلم مداها إلا الله، إلا أن الدبيبة يقدم مصلحته الشخصية ومصالح آل دبيبة ولا يقيل هذا المعتوه الجاهل كي لا تزعل منه السعودية والإمارات”، على حد ادعائه.