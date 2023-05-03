خارجية الدبيبة: المنقوش ناقشت مع قيس سعيد التطورات السودانية

استقبل رئيس جمهورية تونس قيس سعيد اليوم الأربعاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في بيان إن اللقاء جاء ضمن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي إلى تونس، وناقش تطورات الأوضاع في السودان.

وبحسب البيان، أكد الجانبان موقف ليبيا وتونس الموحد الداعم لوقف إطلاق النار في السودان، وأن تواصل حكومة الدبيبة وتونس تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات والتي تعود بالخير على كافة أبناء البلدين الشقيقين.

ووصلت المنقوش إلى تونس على رأس وفد من حكومتها ضم وزير المواصلات محمد الشهوبي، وذلك لمتابعة تطورات عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.