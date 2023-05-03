رئيس المجلس الرئاسي الليبي: الصحافة الحرة مكسب نحتاجه لتعزيز الثقة والمحاسبة

نشر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع تويتر، تغريدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال المنفي: “الصحافة الحرة هي مكسب ثمين، نحتاجه لتعزيز الثقة والمحاسبة والتأسيس لوطنٍ تسوده العدالة، شكراً لكل قلمٍ وصوتٍ حر يسعى بمهنية وموضوعية للتمسك بهذا المكسب رغم التحديات”.

ويصادف اليوم الأربعاء، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحيه الأمم المتحدة سنويا في 3 مايو، ويصادف احتفال هذا العام الذكرى السنوية الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويتعرض الصحفيون في ليبيا لعدة انتهاكات تصل في بعض الأحيان إلى التهديد بالقتل، ولا يتمتع أغلبهم بأدنى درجات حرية التعبير في الكثير من المدن الليبية وخاصة المناطق الغربية والتي تسيطر عليها الميليشيات وتمنع كبرى الصحف من ممارسة عملها بحرية.

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