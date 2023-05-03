أعيان ومشايخ جالو يثمنون دور وزارة الصحة بالحكومة الليبية 

الوطن| رصد

استقبل وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبد الجليل، بمقر الوزارة أعيان ومشايخ مدينة جالو.

واستهل أعيان ومشايخ جالو اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير للدكتور عثمان عبد الجليل لدعمه قطاع الصحة بجالو والذي انعكس بشكل إيجابي على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الحضور أن هناك تحسن وتطور ملحوظ بمستشفى جالو المركزي الذي تغطي خدماته مدن الواحات الثلاثة (جالو وأوجله وأجخرة) بالإضافة إلى الحقول النفطية.

لافتين إلى أن استمرار الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفى وفرت على أهالي المنطقة السفر للعلاج إلى المدن المجاورة.

من جانبه ثمن الدكتور عثمان عبد الجليل الجهود المبذولة من قَبل إدارة المستشفى لافتاً إلى أن تولي مهام إدارة المستشفيات من خلال استراتيجية الوزارة هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن الوزارة من خلال منصة المهام القيادية وضعت معايير أساسية لمن سيتولون الإدارة بالمستشفيات والمرافق الصحية وسيكون هناك لجنة فرز مختصة بذلك.

وفي ختام اللقاء قدم أعيان ومشايخ جالو درعاً تكريمياً للدكتور عثمان عبد الجليل تقديراً منهم لمجهوداته الداعمة لقطاع الصحة بجالو.