تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي

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ذكرت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء أن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية متواصلة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن أعمال العمرة متواصلة في الوحدة الثانية بعد خروجها عن الخدمة قبل سنة.

وأضافت شركة الكهرباء أن العمرة شملت فك عمود التوربينة وغرف الاحتراق من قبل مختصين من شركة ( GE ) الأمريكية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وأفادت الشركة أن دخول الوحدة على الشبكة ستساهم في دعم الشبكة الكهربائية قبل حلول الذروة الصيفية المقبلة .