سعيد: هناك إشكاليات مفتعلة للتشويش على العلاقات بين تونس وليبيا

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، فإن ذلك جاء خلال استقبال سعيّد بقصر قرطاج، نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية، ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في ذات الحكومة.

وذكرت الرئاسة التونسية، أن الرئيس التونسي شدد على أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، لا سيّما منها قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن.

وأكّد سعيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا، فضلا عن رفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقا من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير.

هذا وقد استقبل سعيد، الأربعاء، المنقوش.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية في بيان إن اللقاء جاء ضمن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي إلى تونس، وناقش تطورات الأوضاع في السودان.

وبحسب البيان، أكد الجانبان موقف ليبيا وتونس الموحد الداعم لوقف إطلاق النار في السودان، وأن تواصل حكومة الدبيبة وتونس تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات والتي تعود بالخير على كافة أبناء البلدين الشقيقين.