“سعيد” لـ”المنقوش”: هناك إشكاليات مفتعلة للتشويش على العلاقات بين تونس وليبيا

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، فإن ذلك جاء خلال استقبال ” سعيّد” بقصر قرطاج، نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية، ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات، بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

ذكرت الرئاسة التونسية، أن الرئيس التونسي شدد على أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، لا سيّما منها قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن.

وأكّد “سعيد” على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا، فضلا عن رفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقا من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير.