الناظوري يناقش تطوير المؤسسة العسكرية مع الملحق العسكري في السفارة الفرنسية

العنوان – بنغازي

ناقش رئيس الأركان العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري اليوم الأربعاء، مع الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الفرنسية بليبيا عدد من المواضيع.

وذكر المركز الإعلامي أن اجتماع الناظوري والملحق العسكري في مكتبه بالرجمة بحضور رئيس أركان القوات الجوية الفريق محمد المنفور، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء شعيب الصابر، مدير مكتب رئيس الأركان العامة عميد مراد الصابر تطرق إلى تطوير المؤسسة العسكرية.

وأوضح المركز الإعلامي رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الاجتماع تناول تطوير المؤسسة العسكرية من خلال محاور عدة أهمها التدريب.