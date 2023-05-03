“الناظوري” يناقش مع الملحق العسكري بسفارة فرنسا تطوير المؤسسة العسكرية الليبية

استقبل رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالرجمة، الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان، إن الناظوري، عقد اجتماع مع الملحق العسكري بحضور رئيس أركان القوات الجوية الفريق محمد المنفور، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء شعيب الصابر، ومدير مكتب رئيس الأركان العامة عميد مراد الصابر.

وأضاف المركز الإعلامي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير المؤسسة العسكرية من خلال محاور عدة أهمها التدريب.

Trending ليبيا.. جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يضبط 312 مهاجراً بطريق المطار