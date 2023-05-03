تفاصيل مثيرة وصادمة بواقعة سرقة قيدت ضد مجهول في طرابلس

كشف مكتب البحث الجنائي طرابلس ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي قدره 95.000 ألف دينار من أحد المنازل قيدت ضد مجهول.

بالإشارة إلى البلاغ المقدم من أحد المقيمين لمركز شرطة الفرناج بمديرية أمن طرابلس بشأن واقعة سرقة من داخل منزله وسرقة مبلغ مالي وقدره 95.000 ألف دينار من قبل مجهول.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس، ومباشرة أعمال التحري والبحث وجمع المعلومات حول الواقعة.

وأسفرت الجهود إلى التعرف عن الأشخاص الذين قاموا بالواقعة، وتم ضبطهم وهم أربعة أشخاص من جنسية أجنبية وأحدهما له صلة قرابة بالمشتكي (نسيبه) ،،، وبالاستدلال معهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة.

وتم استرجاع مبلغ مالي نقدي منهم وقدره 33.000 الف دينار وكذلك استرجاع عدد مركبتين نوع بي ام دبليو وعدد ثلاث أجهزة هاتف نقال نوع ايفون حديث وعدد جهاز واحد نوع انتفلكس وجهاز ألعاب بلايستيشن 4 قاموا بشرائها من المبلغ المسروق وقدرت قيمة المسترجعات 70.000 الف دينار تقريبا ، بالإضافة إلى ضبط المركبة التي استخدمت في الواقعة وحرزت كمبرزة جرمية.

وتبين بأن قريب المشتكي وهو أحد الجناة قاما منذ شهر بسرقة خمسة أسطوانات طهي من المنزل ، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم إلى مركز الشرطة المختص.