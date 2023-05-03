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الوطنية للنفط: إنتاج النفط من حقل إيراون يقترب من 100 ألف برميل

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام من حقل إيراون يقترب من حاجر الـ 100 ألف برميل.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه بعد قرابة 5 أسابيع من انطلاق خطة الإنتاج المبكر يتجاوز الإنتاج التراكمي بحقل إيراون 92 ألف برميل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في نهاية مارس الماضي انطلاق خطة الإنتاج المبكر بحقل إيراون بمعدل 3000 برميل يومياً.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الخطة تنفيذاً لسياسة المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات الإنتاج.

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