بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة.. قناة ليبيا الحدث تحيي الذكرة الثامنة لتأسيسها

تحتفل قناة ليبيا الحدث بالذكرى الثامنة لتأسيسها، ثمان سنوات أدت فيها القناة بكوادرها الوطنية دورا إعلاميا محوريا ومهما للغاية، وكانت على الدوام في مقدمة الصفوف لمواجهة الايدولوجيا المتطرفة والإرهابية ومواجهة فكر المليشيات والعصابات المارقة على الدولة.

وأسست القناة علاقة متينة مع متابعيها وحظيت بثقة مختلف فئات الشعب من خلال خطاب عقلاني متوازن يدعو للسلام ويؤكد على ثوابت بناء الدول وإرساء مؤسساتها بعيدا عن خطاب الكراهية والتحريض بين المدن والقبائل.

قناة ليبيا الحدث واكبت الاحداث منذ البداية كانت ناقلة لتفاصيل الحرب على الإرهاب في بنغازي وكانت حاضرة في درنة الزاهرة وأجدابيا المجاهدة وسرت المقاومة، وكان مراسلوها على خطوط النار في معارك التحرير الممتدة على رقعة الوطن من الجنوب إلى الغرب إلى الهلال النفطي وتجشمت إداراتها وطواقمها الفنية والإخبارية والبرامجية ومذيعيها أعباء الأمانة الثقيلة وأخطار التهديدات السافرة البغيضة.

وعززت يوما بيوم مفاهيم بناء مؤسسات الدولة كافة العسكرية منها والأمنية والانتقال من الحرب إلى البناء والاستقرار والإعمار وأهمية الدولة المدنية

في ذكراها الثامنة تستذكر قناة ليبيا الحدث كل الزملاء الذين وافاهم الأجل المحتوم أو عاجلتهم إصابة أو مرض وهم يقومون برسالتهم الصحفية القيمة من أجل إنقاذ ليبيا من مخططات الشر والفوضى

وفي هذا العام ستطل عليكم قناة ليبيا الحدث قريباً في ثوبها الجديد بنقلة نوعية في مختلف برامجها ومنصاتها منذ سنوات من خلال استديوهاتها الحديثة، التي تم تصميمها بإطلالة تحمل تجديدا لروح القناة. الذي يتسق مع خصوصيتها التي تميزت بها منذ تأسيسها ، لتواكب كل ما ابتكرته صناعة الإعلام العالمية. لضمان تقديم مادة إعلامية متميزة ترضي ذوق المواطنين ، من خلال شاشة طالما احتلت الصدارة لدى الليبيين.