حكومة الدبيبة تقرر إنشاء مكتب للزراعة المائية بترهونة

أصدر وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عادل سلطان قرار بإنشاء مكتب للزراعة المائية بمدينة ترهونة يكون تابعاً للمشروع الوطني للزراعة المائية.

وذكرت وزارة الثروة البحرية، في بيان لها، أن ذلك القرار يأتي استكمالاً لخطة الوزارة في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية داخل البلديات والمناطق في كامل ربوع ليبيا.

وأضاف، أن مكتب الزراعة المائية سيكون تابعاً للمشروع الوطني للزراعة المائية، ويمارس كافة الاختصاصات المسندة إليه وفقاً لما جاء بقرار إنشاء المشروع الوطني للزراعة المائية رقم (497) لسنة 2021م.