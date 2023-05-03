تفاصيل مثيرة بالقبض على سوداني قام بسكب بنـزين على شخص في تاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن مكتب البحث الجنائي تاجوراء من القبض على شخص سوداني الجنسية قام بسكب بنزين على شخص من نفس الجنسية وإضرام النار به.

وتابع أعضاء مكتب البحت الجنائي تاجوراء البلاغ الوارد من قبل مركز شرطة وادي الربيع بمديرية أمن تاجوراء بشأن تعرض شخص سوداني الجنسية يدعى “ح.ر.ن” لواقعة الشروع في القتل ؛ حيت قام شخص مجهول الهوية بسكب البنزين عليه واضرم النار به، ونقل على اثرها لمستشفى الحروق والتجميل ووضعه بغرفة العناية.

وبالاستماع لأقوال الشهود توصل أعضاء المكتب إلى معلومات حول الجاني ؛ حيث تم ضبطه وهو يدعى “ي.ش.ح” سوداني الجنسية ؛ وبعرض صورته على المشتكي بالمستشفى تعرف عليه فوراً.

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله واحيل للمركز المختص لاستكمال احالته للنيابة العامة.