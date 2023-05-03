تطورات الوضع في السودان .. ضمن مباحثات الر ئيس التونسي مع المنقوش

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاءالمنقوش، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الحكومي الليبي إلى تونس.

ناقش اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وأكد الجانبان موقف ليبيا وتونس الموحد الداعم لوقف إطلاق النار، كما تم التأكيد على استمرار تواصل حكومتي البلدين لتطوير التعاون بينهما في شتى المجالات والتي تعود بالخير على كافة أبناء البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاءالمنقوش، وصلت ظهر اليوم الإربعاء إلى تونس، على رأس وفد حكومي، ضم وزير المواصلات محمدالشهوبي، وذلك لمتابعة تطورات عدد من الملفات المشتركة، ضمن جولة مغاربية تشمل تونس والجزائر.