بالصور.. القبض على شخصين عقب الاشتباه بسيارة مُعتمة بالكامل في بنغازي

أعلنت مديرية امن بنغازي، عن تمكن مركز شرطة رأس إعبيدة من القبض شخصين من مروجي حبوب الهلوسة على متن مركبة نوع سامسونق سوداء اللون معتمة بالكامل لاتحمل لوحات معدنية وبحوزتهما سلاح ناري.

وفي إطار الخُطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة رأس إعبيدة العميد إمحمد إبريك المغربي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون .

وأثناء تجوال أعضاء التحريات بإمرة السيد رئيس وحدة التحريات داخل الإختصاص تم الإشتباه بمركبة آلية نوع سامسونق سوداء اللون مُعتمة بالكامل ولاتحمل لوحات معدنية مما جعلها هدفاً مشروعاً لأعضاء التحريات وتم ضبطها وعلى متنها شخصين وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور بداخلها بالتحديد تحت دواسة السائق على شريطين من حبوب الهلوسة نوع بترل وسلاح ناري نوع مسدس تركي 9ملي ومبلغ مالي 225 داخل درج المركبة ومبلغ 80 دينار بحوزة احد الشخصين المضبوطين وعلى تم الإنتقال بهم إلى المركز

وبالإستدلال معهما تبين أن الاول يُدعى م.ع.ع من مواليد 2001سائق المركبة والثاني يُدعى م.ر.ع 1994 وإعترفوا بترويجهم وتعاطيهم لحبوب الهلوسة .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة .