غانيون: ليبيا لن ترى الاستقرار بدون دعم الأعمال المتعلقة بالألغام

حذرت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، من مخاطر الألغام في ليبيا.

وقالت غانيون في بيان إن الذخائر غير المتفجرة كثيرا ما تهدد الأفراد الأشد ضعفاً في المجتمع كالأسر التي تتوجه إلى الأسواق والمهجرين العائدين إلى ديارهم والمزارعين ورعاة المواشي والأطفال الذين في المدارس أو أثناء أوقات اللعب”.

وأضافت: منذ 2020 سقط ما يزيد على 369 شخصاً ضحية لهذه الذخائر المتفجرة، ومن المهم أن تتشارك الحكومة الليبية والمجتمع الدولي لتوفير الموارد اللازمة للدفع بجهود الأعمال المتعلقة بالألغام، وبدون ذلك لا يمكن أن نرى ليبيا آمنة ومستقرة.