جريح يتحدث لوكالتنا كيف أصبح ملف الجرحى بين مطرقة العلاج وسندان الإنتظار الطويل

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، يرويها لنا هذه المرة، أحد جرحى معركة الكرامة، الذي قاتل في صفوف الجيش الوطني بكل شجاعة وبسالة، ضد تنظيمات داعش الإرهابي، وفقد يدهُ وسقدماه نتيجة إصابته في إحدى المعارك.. لنتابع:

يبدأ العسكري التعريف بنفسه قائلاً: أنا حسام عبد السلام يحيى، عسكري نظامي، نتبع الـ«122» مُشاة قرنادة، بقيادة محمد عطية.

التحقت مباشرةً بمعارك بنغازي، عن طريق رفيقٍ لي يدعى «عبد الرحيم» في البداية التحقنا بأفراد الجيش الوطني بمنطقة الرجمة، وكانت تلك الفترة فترة تجهيزات مُكثفة لإطلاق عملية الكرامة.

يتحدث العسكري حُسام لـوكالة «أخبار ليبيا 24» : فور تجهيزنا وإعدادنا بشكل محكم، انطلقنا صوب المحاور القتالية، وشاركتُ في عدة محاور.. خضت فيها معارك شرسة ضد العدو الإرهابي.. حيثُ شاركت في محور سيدي فرج، ومكثتُ أنا ومجموعتي هناك لمدة شهر كامل، تحت أمرة سالم رحيل، ومن ثمّ انتقلنا إلى محور الصابري مع مجموعة فرج البرعصي.. وتمركزنا في محور الصابري لمدة أربعة أشهر من القتال والمعارك الطاحنة المستمرة.

يواصل الحديث.. من محور الصابري، انتقلنا إلى محوري الصابري وعين مارة وأخيرًا لرأس الهلال.. كنا نقوم بعمليات نوعية، ونشتبك مع العدو، وننفذ خطط استراتيجية تُطيح بالتنظيمات الإرهابية، حيثُ وقعت عدة معاك في المحاور التي أسلفتُ بذكرها تكاد تكون الأعنف على الإطلاق.

حُسام عبد السلام يحيى.. يسرد لوكالتنا حادثة إصابته الشنيعة التي تسببت ببتر يده وساق، بالقول:

قبل دخولنا لمحور درنة وتحرير المدينة من قبضة الإرهاب، وقع اشتباكٌ عنيف جدًا بين عناصر الجيش الوطني، والتنظيمات الإرهابية التابعة لداعش، «قبل مدينة درنة بـ6 كليومترات» وكنتُ أنا أقاتل على متن دبابة، وأثناء القتال.. حدث خطأ ما.. تسبب في عطل فني في الدبابة؛ وبدل أن تقوم بقذف الـ«دانة» للخارج، قامت بقذفه للداخل.. ما يعني أن الدانة انفجرت بي.. الأمر الذي أدى إلى بتر يدي وساقي.

يستمر بالحديث.. نُقلت فورًا للمستشفى لتلقي العلاج، وتلقيت العلاج لمدة طويلة في ليبيا، ومن ثمّ نُقلت إلى صربيا، وهناك جرى تركيب أطراف صناعية «تجريبية» لتحريبها على حالتي لمدة ستة أشهر، ومن ثمّ عاودت إلى أرض الوطن، ولكن عندما عدت لم أستطع استكمال علاجي، لعدم توافر مستشفيات تتعامل مع حالتي وحالة الكثير غيري.. ومنذ معركة الكرامة وحتى هذه اللحظة، لازالت بالأطراف الصناعية التجريبية «التي من المفترض أن تكون لمدة ستة أشهر فقط»

يتابع العسكري البطل، حُسام عبد السلام الحديث لوكالتنا بحسرة، قائلاً: إن ملف الجرحى والمبتورين معقد وشائك، وله ثقل كبير، ونحن قدمنا أرواحنا في سبيل تحرير الوطن من قبضة الإرهاب الذي عاث فيه فسادًا، ولكن نحن اليوم بحاجة ماسة لتلقي العلاج، لأننا أرهقنا، وأُثقلت كهولنا، وتحطمت نفسياتنا، وزهدنا في الحياة.. ووجّه كلمةً لكل الجهات المسؤولة والفاعلة في الدولة الليبية: «إن كنتم لا تستطعون التكفل بعلاجنا وتحمل المسؤولية، عليكم الخروج وتأكيد هذا الكلام، أكدوا لنا أن الدولة الليبية لا تستطيع علاجنا، وإن كنتم تستطيعون، فالوقت يداهمنا، وليس هنالك مُتسع من الوقت”

حُسام: وفي ختام حديثي، أترحم على الشهداء، وأدعوا للجرحى بالشفاء العاجل، وأسأل الله عزّ وجلّ أن يحفظ بلادنا وأمننا وآماننا ويعجّل بتحسن حالنا.