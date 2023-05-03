أحدهم مواليد 2011 .. ضبط أطفال قاموا بسرقة سيارة وإستخدامها بعدة سرقات في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن مركز شرطة الكويفية من القبض على ثلاثة أشخاص قامو بسرقة مركبة مواطن واتلافها وإستخدامها في سرقة عدة مركبات من باركي مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي 1200.

وإستجابة لشكوى مواطن تقدم بشكواه إلى مركز شرطة الكويفية ضد مجهول قام بسرقة مركبته نوع هيونداي بيكاتشو من أمام منزله بمنطقة بودزيرة وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز اللواء محمد امراجع الدرسي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين .

وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ن.ض عبد السلام ميما البرغثي إلى مكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفاعلين وعند وصولهم لمكان الواقعة .

ووردت معلومات عن المركبة سالفة الذكر وتواجدها بالقرب من مصنع الشقعابي بمنطقة بودزيرة وعلى الفور تم الإنتقال رفقة الشاكي وتم ضبط المركبة وكان يستقلها طفلان صغار في العمر حيث تعطلت بهم المركبة وحاولو الإنتقال بها ولم ينجو في ذلك.

وتم الإنتقال بهم إلى القسم وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ف.ع.ع من مواليد 2011 ,ليبي الجنسية والثاني يُدعى ت.س.م فلسطيني الجنسية وإعترفوا بسرقة مركبة الشاكي وتغيير ملامحها وتعتيم زجاجها وكان برفقته شخص ثالث يُدعى ع.ب.ج من مواليد 2009 ليبي الجنسية وقاموا بسرقة مبلغ مالي من داخل مركبة نوع هيونداي كليك داخل باركي مستشفى الجلاء ومن ثم انتقلو إلى مركز بنغازي الطبي وقامو بسرقة سلك كهربائي وعدد ثمانية اطارات (ديسكو_المونيوم) من داخل مركبة كيا سبكترا زرقاء اللون وقاموا بتفتيش عدد من المركبات داخل باركي (1200) وتم الضغط على ذوي المتهم الثالث من قبل أعضاء التحريات لتسليمه إلى المركز وفي نفس اليوم تم إستحضاره من قبل شقيقه إلى المركز وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.