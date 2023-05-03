الناظوري والملحق الفرنسي العسكري يناقشان مواضيع متعلقة بتطوير المؤسسة العسكرية

أخبار ليبيا 24

ناقش الفريق أول عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية في مكتبه بالرجمة، اليوم الأربعاء، مع الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الفرنسية بليبيا والوفد المرافق، العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير المؤسسة العسكرية من خلال محاور عدة أهمها التدريب.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان، إن الناظوري استقبل الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية وناقشا مع عدة مواضيع متعلقة بتطوير المؤسسة العسكرية وأهمها التدريب.

وأضاف، أنّه أثناء الزيارة عقد اجتماع بحضور الفريق محمد المنفور رئيس أركان القوات الجوية واللواء شعيب الصابر رئيس أركان القوات البحرية وعميد مراد الصابر مدير مكتب رئيس الأركان العامة.