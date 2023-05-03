رئيس الحكومة ينعى الإعلامي الرياضي القدير محمد بالراس علي

نعى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا المعلق والإعلامي الرياضي القدير محمد بالراس علي، معزيا أهل الفقيد وكل ليبيا في فقدان قامة إعلامية و مرجع رياضي كان له باع طويل في الصحافة الرياضية المحلية والعالمية ومعلقاً رياضياً يتسم بالإرث الثقافي الرياضي و الاجتماعي وموسوعة تاريخية في الصحافة الرياضية.

وأشار رئيس الحكومة إلى بصمة الفقيد الخاصة والتي أصبح من خلالها ملهماً للعديد من الشباب في الإعلام على مستوى ليبيا والعالم العربي، سائلا الله له الرحمة و المغفرة وأن يلهم اهله وذويه بجميل الصبر والسلوان.