بالصور.. ضبط شخصين قاما باقتحام منزل مواطن بالقره بوللي

أفادت مديرية أمن القره بوللي، اليوم الاربعاء عن ضبط شخصين قاما باقتحام منزل مواطن وتهديده بالسلاح .

وبعد ورود بلاغ لمركز شرطة القره بوللي من قبل أحد المواطنين مفاده قيام شخصين بالدخول لمنزله وتهديده بالسلاح وهما في حالة تعاطي للمخدرات وكانا على متن مركبة آلية نوع هونداي افانتي اللون أبيض وبدون لوحات معدنية.

وعلى الفور تم تكليف دورية من المركز للبحث عن الشخصين المشتكي ضدهما ؛ وبنفس اليوم تم القبض عليهما وجلبهما إلى المركز وبالاستدلال معهما اعترفا بما نسب اليهما، كما تم ضبط السلاح ناري المستخدم في الواقعة وقطع صغيرة من مخدر الحشيش كانت بحوزتهما ؛ واتخذت الاجراءات الاولية حيال الواقعة.