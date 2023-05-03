وزير الخارجية التونسي: بحثنا مع المنقوش توسيع ممرات معبر راس جدير  وفتح خط بحري جديد

قال نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج، إنه عقد جلسة عمل موسّعة مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش حضرها من الجانب التونسي بالخصوص نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، ومن الجانب الليبي، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات، إضافة إلى أعضاء وفدي البلدين.

وذكرت الوزارة التونسية، في بيان لها، أن الجلسة استعرضت أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وما شهدته مؤخرا من حركية تمثلت بالخصوص في تبادل الزيارات على أعلى مستويات، وعقد عدد من اللجان القطاعية والفنية، واسترجاع نسق الحركية الاقتصادية بين البلدين.

ونوّه الجانبان بالإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلّق بتسهيل انسيابية السلع التجارية وحركة المسافرين في الاتجاهين من خلال فتح ممرات جديدة في معبر راس جدير الحدودي، وفتح خط بحري جديد بين ميناء جرجيس وميناء طرابلس وتسيير رحلات جوية تربط المطارات التونسية بالمطارات الليبية.

كما تناولت الجلسة آفاق التعاون التونسي الليبي في مجال تحقيق الأمن الطاقي في البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة وذلك من خلال التكثيف من تبادل وفود اصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وحسب البيان، فقد تمّ التأكيد كذلك على ضرورة تشجيع مساهمة الشركات التونسية في مشاريع تطوير البنية التحتية في ليبيا وذلك من خلال بعث شراكات بين مؤسسات تونسية وليبية.

وجدّد الجانبان ترحيبهما بالتوصل إلى التوقيع على محضر اتفاق مشترك حول آلية خلاص الديون العائدة لفائدة المؤسسات التونسية في القطاعين العام والخاص، واتفقا على التسريع في تنفيذ بنوده.

كما أكد الجانبان على أهمية مزيد تفعيل آليات التعاون الثنائي وذلك من خلال دعوة اللجان القطاعية والفنية المشتركة إلى الاجتماع في أقرب الآجال تمهيدا لعقد اللجنة التحضيرية الوزارية بما يهيّئ الأرضية لتنظيم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.