العنوان-طرابلس ودعت ليبيا، اليوم الأربعاء، أيقونة الإعلام الرياضي الليبي، الصحفي والمعلق الرياضي الشهير، محمد بالراس علي، عن عمر ناهز الـ 81 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وفي الفترة الماضية عانى بالراس علي من وعكة صحية نتيجة قصور في عضلة القلب وجلطة دماغية وتضخم في البروستاتة، وفق ما أعلن نجله…

