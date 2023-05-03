تفاصيل صادمة فـي القبض على شخصين بابـتـزاز فتاة في طرابلس

تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي في طرابلس من القاء القبض على شخصين بسبب قيامهما بابتزاز قاصر و تهديدها بنشر صورها و عائلتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقابل قيامها بإعطائهما مبالغ مالية و مصوغات ذهبية موجودة بمنزل والديها ، و بالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بابتزاز القاصر و تهديدها و النصب عليها بمبلغ 5000 الاف دينار و مبلغ 8500 الاف دولار و مبلغ 2000 الف دينار و مصوغات ذهبية مختلفة و مبلغ 1500 دينار تم سحبها من بطاقة مصرفية تخص والدة القاصر .

اتخذت الإجراءات اللازمة بشان المتهمين و تم استرجاع مبلغ 6000 الف دينار و مبلغ و مبلغ نقدي اخر قيمته 9480 الف دينار و سيارة جمرك نوع مرسيدس سي 300 لونها اسود و دراجة نارية نوع ياماها و جهاز ايفون 13 برو ماكس م، تم شرائها من المبالغ التي تم النصب بها على الفتاة .

احيلا المتهمان المركز شرطة الحي الصناعي لأحالتهم للنيابة من حيث الاختصاص ، وهكذا أصبحت وسيلة المبتز أدلة لإدانته.