وزير الخارجية الجزائري: أجريت محادثات ثنائية على انفراد مع المنقوش

زارت مساء اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، دولة الجزائر الشقيق في زيارة عمل، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية.

وأوضح البيان أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية – الليبية وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، ومن المنتظر أن يعقد الطرفان يوم غد جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين”, وفق ذات البيان.