الدبيبة والكبير يتابعا تفعيل الاستثمارات بالداخل

العنوان – طرابلس

تابع رئيس الوزراء رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي عضو مجلس الأمناء الصديق الكبير، تفعيل الاستثمارات بالداخل.

جاء ذلك خلال اجتماعهما برئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة رضا قرقاب، ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بالديوان عبد الباسط الجيدع.

وقدم رئيس المؤسسة عرض ضوئي يوضح خطة المؤسسة لعدد من المشروعات المقترحة للاستثمار في الداخل وأهمها ملف الطاقة المتجددة، معتبرا بأنه استثمار ناجح وعائداته عالية.

وأكد الكبير خلال هذا الاجتماع بأن استكمال عدد من المشروعات المتوقفة منذ عشر سنوات والمنفذة من شركات أجنبية تعتبر أولوية بعد تقييم الأصول والجدوى الاستثمارية.

وشدد الدبيبة على ضرورة تفعيل الاستثمار بالداخل لمشروعات هامة والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان قانونية الإجراءات وإشراك مكاتب دولية كبيوت خبرة.

وأكد رئيس مجلس الأمناء على ضرورة الاستمرار في إستراتيجية الإفصاح والشفافية والحوكمة التي أطلقتها المؤسسة تحت إشراف مجلس الأمناء.