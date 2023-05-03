طرابلس.. ضبط شخصين يتعقبان ضـحايـاهم قبل ارتكاب جريـمتـهم

أعلنت مديرية أمن طرابلس تمكن أعضاء التحري من مكتب البحث الجنائي من القبض على شخصين يمتهنان السرقة من داخل السيارات ، حيث بلغ مجموع سرقتين مٌبلغ عنهما في نطاق مركزي سوق الجمعة و طريق المطار 153.500 الف دينار .

حيث انه و عقب ورود بلاغات من المراكز المذكورة تم تكليف فريق من المكتب للتحري و البحث و تعقب الجناة ، و تمكن الفريق من التعرف عليهما و بالقبض عليهم و الاستدلال معهم تبين انهم يقومون بتحديد ضحاياهم و تعقبهم و تحين الفرصة لإتمام سرقتهم فقد تمكنوا من سرقة مبلغ قيمته 71500 الف دينار من داخل سيارة بنطاق مركز طريق المطار استرجع منه مبلغ 33000 الف دينار ، و تمكنوا من سرقة مبلغ 82000 الف دينار من داخل سيارة بنطاق مركز شرطة سوق الجمعة .

و قد تقاسما المتهمان المبالغ المسروقة و صرف احدهما نصيبه على علاج زوجته في دولة تونس بحسب ما افاد .

تم إحالة المتهمان لمركز شرطة طريق المطار رفقة المبالغ المسترجعة و مبرزات الجريمة لإحالتهما للنيابة من حيث الاختصاص.