الدبيبة يجتمع مع العباني ويشدد على ضرورة أن تكون منابر المساجد عنوانا للتسامح والتآلف

أخبار ليبيا 24

اجتمع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد العباني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن الاجتماع جرى ظهر اليوم وتمّت خلاله مناقشة خطة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية للعام الجاري.

وأضاف، أن الدبيبة شدد على ضرورة الاهتمام بالمساجد والأئمة والرفع من كفاءتهم، واستكمال طباعة المرحلة الثانية من مصحف الأوقاف الليبية وتوزيعه على كافة المساجد في ليبيا.

وقال المكتب، إن الدبيبة جدد تعليماته بأن تكون المنابر والمساجد في ليبيا عنوان للتسامح والتآلف، وأن تجمع الليبيين على كلمة سواء.

ويأتي الاجتماع غداة خروج بضع عشرات من مناصري رئيس دار الإفتاء الصادق الغرياني في وقفة، أمام مقر الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس، مطالبين بإقالة رئيس الهيئة محمد العباني.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها إن “إسقاط العباني مطلب الليبيين” و “مالكية مالكية ما نبوها مدخلية”.