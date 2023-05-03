الكريمي: أرجح أن يكون أحد رعاة الأغنام السبب في حريق “الأثرون”

أعلن رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية بدرنة “فتحي الكريمي” السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي اندلع منذ أمس الثلاثاء واستمر إلى اليوم بمنطقة الأثرون في ضواحي المدينة.

وأفاد “الكريمي” في تصريح ثحفي أن عناصر فرق الإطفاء تمكنت من محاصرة النيران في المنطقة الواقعة ما بين كرسة شرقا ورأس الهلال غربا، مشيرا إلى مشاركة 26 من عناصر الإطفاء من مناطق درنة والبيضاء ومطار الأبرق والشرطة الزراعية، بالإضافة إلى تكاثف الأهالي للمساعدة في إخماد الحريق ومنع انتشاره.

وأوضح رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية بدرنة أن الحريق تسبب بخسائر كبيرة في أكثر من 100 هكتار من الغابات والمساحات الخضراء الشاسعة، ونفوق العديد من الحيوانات، واحتراق 50 خلية نحل، بالإضافة إلى التهام النيران لأشجار نادرة وأعشاب وحشائش مفيدة.

واستبعد الكريمي أن يكون سبب الحريق ناجم عن الزوار، بسبب بعد وصعوبة وصولهم لهذه المنطقة الحريق، مرجحا أن يكون أحد رعاة الأغنام ساهم بشكل غير مقصود في اشتعال النيران التي ساهمت الرياح الشرقية في توسعها وانتشارها.

وناشد كل المسؤولين في الدولة الليبية إلى الالتفات الى هذه الحادثة وتوفير طائرة إطفاء خاصة للجبل الأخضر، تحسبا لأي حوادث مشابهة خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.