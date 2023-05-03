الدبيبة: يجب إشراك مكاتب دولية كبيوت خبرة في مشروعات المؤسسة الليبية للاستثمار

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار

اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس الأمناء الصديق الكبير، لتفعيل الاستثمارات بالداخل.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة رضا قرقاب، ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بالديوان عبد الباسط جبوع، بحسب بيان لحكومة الوحدة المؤقتة.

ووفق البيان، قدم رئيس المؤسسة عرضا ضوئيا يوضح خطة المؤسسة لعدد من المشروعات المقترحة للاستثمار في الداخل وأهمها ملف الطاقة المتجددة، معتبرا بأنه استثمار ناجح وعائداته عالية.

وأكد المحافظ خلال هذا الاجتماع أن استكمال عدد من المشروعات المتوقفة منذ عشر سنوات والمنفذة من شركات أجنبية تعتبر أولوية بعد تقييم الأصول والجدوى الاستثمارية.

وشدد الدبيبة على ضرورة تفعيل الاستثمار بالداخل لمشروعات مهمة والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان قانونية الإجراءات وإشراك مكاتب دولية كبيوت خبرة.

كما أكد على ضرورة الاستمرار في استراتيجية الإفصاح والشفافية والحوكمة التي أطلقتها المؤسسة تحت إشراف مجلس الأمناء.