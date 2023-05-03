الدبيبة يجتمع مع العباني غداة خروج مظاهرة لمناصري الغرياني تطالب بإقالته

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عقد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد العباني، وذلك غداة خروج بضع عشرات من مناصري رئيس دار الإفتاء الصادق الغرياني في وقفة للمطالبة بإقالته.

وقال، المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن الجانبان ناقشا خطة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية للعام الجاري.

وأضاف، أن الدبيبة شدد على ضرورة الاهتمام بالمساجد والأئمة والرفع من كفاءتهم، واستكمال طباعة المرحلة الثانية من مصحف الأوقاف الليبية وتوزيعه على كافة المساجد في ليبيا.

وقال المكتب، إن الدبيبة جدد تعليماته بأن تكون المنابر والمساجد في ليبيا عنوان للتسامح والتآلف، وأن تجمع الليبيين على كلمة سواء.

وخرج الثلاثاء بضع عشرات من مناصري رئيس دار الإفتاء الصادق الغرياني في وقفة أمام مقر الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس، مطالبين بإقالة رئيس الهيئة محمد العباني.