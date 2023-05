مباحثات حول الجيش.. وفد عسكري أمريكي في ضيافة الحداد، وآخر فرنسي في ضيافة الناظوري

بحث رئيس الأركان بقوات حفتر “عبدالرازق الناظوري” مع الملحق العسكري بسفارة فرنسا بليبيا والوفد المرافق له المواضيع المتعلقة بتطوير المؤسسة العسكرية.

وناقش الناظوري في مكتبه بالرجمة بحضور رؤساء الأركان الجوية والبحرية محاور عدة من بينها تدريب القوات التابعة لهم.

من جانبه حط وفد من وزارة الدفاع الأمريكية يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا ” مارك أمبلوم” في العاصمة طرابلس وبحث مع رئيس الأركان العامة للجيش “محمد الحداد” العلاقات بين الجيش الليبي والأمريكي وإمكانية تطويرها.

كما أثنى “الحداد” على الدور التي تقوم به قوات ” الأفريكوم” والذي يأتي في إطار عمق العلاقة بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أشادت بما وصفته التزام “الحداد “و”عبدالرازق الناظوري” بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية وذلك خلال مشاركتهما في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة بالعاصمة الإيطالية روما باستضافة قائد قوات “أفريكوم” الأمريكية الجنرال “مايكل لانجلي”.

وكان الطرفان قد اجتمعا مؤخرا في كل من طرابلس وبنغازي وناقشا سبل توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 لتنفيذ وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنية.

المصدر: حسابات رئاستي الأركان + ليبيا الأحرار

