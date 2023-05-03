“دبيبة” لـ”العباني”: المساجد في ليبيا يجب أن تكون عنوان للتسامح والتآلف

التقى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، أمس الأربعاء، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية، محمد العباني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن دبيبة، تابع خلال لقائه مع العباني، خطة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية للعام الجاري.

وشدد دبيبة، خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بالمساجد والأئمة والرفع من كفاءتهم، واستكمال طباعة المرحلة الثانية من مصحف الأوقاف الليبية وتوزيعه على كافة المساجد في بلادنا.

وجدد رئيس الوزراء تعليماته بأن تكون المنابر والمساجد في ليبيا عنوان للتسامح والتآلف، وأن تجمع الليبيين علي كلمة سواء.

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