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اللواء “السنوسي” يطلع على الصعوبات التي تواجه العمل الأمني

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أجرى رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار لواءالسنوسي صالحرفقة مدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير إدارة العلاقاتوالتعاون بالجهاز ورئيس فرع طرابلس جولة تفقدية ميدانية  لفرع  الجهاز بطرابلس

وشملت الجولة المكاتب والنقاط التابعة للفرعالمدينة القديمة  ومتحف السرايا وقصر الخلدللاطلاع على الصعوبات والمختنقات التي تواجهسير العمل الأمني ووضع الحلول لهذه المشاكل لضمان انجاح العمل بالشكل المطلوب.

وأكد اللواءالسنوسيعلى أهمية الالتزام بالضبط والربط وحسن التعامل مع المواطنين والرفع من الحس الأمني لمنتسبي الفرع، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على توفير الإمكانيات اللازمة من أجل القيام بالعمل على الوجه المطلوب.

وعلى هامش هذه الجولة التقى رئيس الجهاز مع رئيس مصلحة الآثار ورئيس جهاز تطوير المدينة القديمة طرابلس وتم التباحث حول كيفية التعاون المشترك في حماية الموروث الثقافي والمحافظة عليه.

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توفير الإمكانيات جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار ليبيا

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الوطن الليبية

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