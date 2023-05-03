اللواء “السنوسي” يطلع على الصعوبات التي تواجه العمل الأمني

الوطن|رصد

أجرى رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار لواء “السنوسي صالح ” رفقة مدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير إدارة العلاقاتوالتعاون بالجهاز ورئيس فرع طرابلس جولة تفقدية ميدانية لفرع الجهاز بطرابلس

وشملت الجولة المكاتب والنقاط التابعة للفرع “المدينة القديمة ومتحف السرايا وقصر الخلد” للاطلاع على الصعوبات والمختنقات التي تواجهسير العمل الأمني ووضع الحلول لهذه المشاكل لضمان انجاح العمل بالشكل المطلوب.

وأكد اللواء “السنوسي” على أهمية الالتزام بالضبط والربط وحسن التعامل مع المواطنين والرفع من الحس الأمني لمنتسبي الفرع، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على توفير الإمكانيات اللازمة من أجل القيام بالعمل على الوجه المطلوب.

وعلى هامش هذه الجولة التقى رئيس الجهاز مع رئيس مصلحة الآثار ورئيس جهاز تطوير المدينة القديمة طرابلس وتم التباحث حول كيفية التعاون المشترك في حماية الموروث الثقافي والمحافظة عليه.