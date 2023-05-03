البعثة الأممية تدعو لحماية الصحفيين في ليبيا في يوم حرية الصحافة العالمي

أخبار ليبيا 24

دعت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى حماية الصحفيين والعاملين في المجال المدني في ليبيا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

وقالت البعثة عبر تغريدة على تويتر: “في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تتذكر بعثة الأمم المتحدة الصحفيين الذين قضوا أو تعرضوا للاختفاء القسري أو للاحتجاز التعسفي أو للمضايقة أثناء تأدية عملهم”.

وأضافت، “إن حرية التعبير تمثل الأساس لحماية كافة الحقوق الأخرى”.

في #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة، تتذكر بعثة الأمم المتحدة الصحفيين الذين قضوا أو تعرضوا للاختفاء القسري أو للاحتجاز التعسفي أو للمضايقة أثناء تأدية عملهم. تدعو البعثة لحماية الصحفيين والعاملين في المجال المدني في #ليبيا. إن حرية التعبير تمثل الأساس لحماية كافة الحقوق الأخرى. pic.twitter.com/qsDMzO1ZkB — UNSMIL (@UNSMILibya) May 3, 2023

ويحتفل العالم في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991.

تصنيف حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2023.#موريتانيا 🇲🇷(+11): المرتبة 86 عالميا.#تونس (-27) 🇹🇳 : المرتبة 121 عالميا.#الجزائر (-2) 🇩🇿 : المرتبة 136 عالميا.#المغرب (-9) 🇲🇦 : المرتبة 144 عالميا.#السودان (+3) 🇸🇩 :المرتبة 148 عالميا.#ليبيا (-6) 🇱🇾 : المرتبة 149 عالميا pic.twitter.com/aieqZJxI85 — مراسلون بلا حدود (@RSF_ar) May 3, 2023

واعتبر التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود أن ليبيا فقدت ليبيا ستة مراكز في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المنظمة اليوم الأربعاء فقد تراجعت حرية الصحافة في ليبيا إلى المرتبة 149 عالميا في تصنيف 2023 بعدما كانت تحتل المرتبة 143 في تصنيف 2022.

وقالت مراسلون بلا حدود، “إن ليبيا لا تزال غارقة في أزمة عميقة منذ العام 2011، وإنه غالبا ما يجبر الصحفيون ووسائل الإعلام على خدمة طرف معين من أطراف الصراع على حساب الاستقلالية التحريرية”.

واعتبر التقرير أن دول منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحافيين في الترتيب الإقليمي لحرية الصحافة.